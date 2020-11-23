Дубинский прогнозирует Украине путь к правовому хаосу

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Невыполнение решений КСУ ведет Украину к "правовому хаосу". Об этом в эфире телеканала "NewsOne" заявил народный депутат Украины Александр Дубинский, передает корреспондент УНН.

"Когда гарант Конституции, которым является президент дает гарантии, что в качестве останется человек, назначение которого главой НАБУ признал неконституционным Конституционный Суд Украины, решение которого не подлежит обжалованию или отмене - это большая проблема, это путь к правовому хаосу", - отметил нардеп.

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Дубинский предположил, что такие гарантии Зеленский мог дать по давлением.

"Я вижу в этом усиление так называемых "транснационалами", мы их называем "соросята", которые (сейчас - ред.) закрепляют свои позиции. Например, назначение Милованова штатным советником в Офис Президента. Или не штатным - нет разницы. Это всего лишь еще одно доказательство. А мы уже с вами исторически видели, что эта группа не работает в интересах страны. Она работает только на то, чтобы лакомые кусочки украинской экономики, которые находятся под государственным руководством, были переориентированы на прибыльность этих транснациональных корпораций. Именно здесь мы видим тренд на приватизацию атомной энергетики, "чудесные" решения по доступу иностранных корпораций к добыче полезных ископаемых на территории Украины. Для меня очевидно, что усиление этой группировки приводит к тому, что продаются последние оплоты государственного достояния", - подытожил Александр Дубинский.

Напомним, что 19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с послами стран G7, во время которой пообещал, что после 16 декабря директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник будет оставаться в должности.

Добавим, что положение закона о НАБУ о предоставлении Президенту Украины полномочий назначать на должность и увольнять с должности директора НАБУ признано неконституционным, согласно решению КСУ от 16 сентября.

Тогда авторы ходатайства утверждали, что оспариваемые положения закона противоречат Конституции Украины, поскольку предусматривают "наделение Президента Украины дополнительными полномочиями (не закрепленными Конституцией Украины)".

Как сообщалось, 28 августа КСУ также признал неконституционным указ Президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.