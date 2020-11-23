Исследование показало отношение украинцев к событиям в стране: рост пессимистов до 45%

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине в течение года с 57,2 до 21,6% уменьшилось количество оптимистов, которые считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Количество пессимистов выросло с 16,8 до 61,3%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Центром Разумкова.

"В течение года наблюдается уменьшение доли граждан, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Соответственно, растет доля тех, кто имеет противоположную точку зрения и уменьшается доля тех, кто не определился. Так, по сравнению с сентябрем 2019 года, доля оптимистов снизилась с 57,2% до 21,6%, пессимистов - возросла с 16,8% до 61,3%, на 9% меньше стало тех, кто не мог определиться", - говорится в результатах исследования.

В то же время, довольно высок уровень ожиданий относительно способности Украины преодолеть существующие проблемы и трудности, если не в течение ближайших нескольких лет (20,2%), то в более отдаленной перспективе (47,2%).

"Трудно сказать, насколько респонденты связывают временные рамки собственных надежд с продолжительностью полномочий действующего Президента, но отношение граждан к действиям и заявленям В.Зеленского по восстановлению мира на Донбассе является более положительным, чем к его действиям и заявлениям на большинство других тем", - добавили в результатах исследования.

Так, положительно оценивают усилия Зеленского:

- направленные на установление мира на Донбассе - 37,1%,

- борьба с коррупцией - 24,9%,

- внутренняя политика -28,1%,

- борьба с эпидемией коронавируса - 27%.

Также отмечается, что усилия Президента на установление мира на Донбассе является наиболее весомым фактором формирования отношения граждан к деятельности Президента (46%).

Исследование проведено 16-22 октября 2020 года. Было опрошено 2021 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Напомним, по результатам опроса Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября, более 65% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.