Милованов: в 2020 году транша МВФ не будет
Тимофей Милованов
КИЕВ. 24 ноября. УНН. До конца 2020 года Украине не стоит рассчитывать на транш Международного валютного фонда. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов в эфире "Свободы слова" накануне, 23 ноября, вечером, передает УНН.
"Транша не будет. У кого есть иллюзии - это нереально. Тот, кто понимает процесс, как работает МВФ... Физически, календарно, мы сейчас не успеваем. Это нереально, в этом году. Транша в этом году не будет", - сказал Милованов.
В то же время, по его словам, в этом году возможно прибытие в Украину миссии МВФ, и "если очень хорошо поработать", можно получить договоренности на рабочем уровне (staff level agreement).
"Почему это важно? Потому что такое достижение договоренностей дает позитивный сигнал финансовым рынкам, и позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ на несколько месяцев по приемлемым процентам... Нужно поработать, а уже после этого, в следующем году получить транш, снизить проценты, по которым мы занимаем, и тогда перекредитоваться по более низким процентам", - добавил советник Ермака.
На прошлой неделе представитель Кабмина в парламенте, народный депутат "Слуги народа" Василий Мокан заявил, что следующий транш от МВФ для Украины ожидается в конце 2020-го или в начале 2021 года.
Это произошло через день после того, как Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Как сообщал УНН, Совет директоров Международного валютного фонда в июне одобрил предоставление Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня. Украина надеется, что до конца года в Киев приедет миссия МВФ, чтобы дать оценку основаниям для выделения очередного транша.
Впрочем, в сентябре в Фонде заявили, что продолжение программы финансовой поддержки Украины от МВФ зависит, в частности, от независимости антикоррупционных органов. После этого КСУ принял решение об отмене наказания за ложь в декларациях, что повлияло на э-декларирование. Западные партнеры ожидают от Украины урегулирования ситуации. Зеленский 19 ноября поговорил с послами G7 и заявил им, что вернуть наказание за ложь в декларациях планируется до конца года.
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