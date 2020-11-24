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Шкарлет анонсировал повышение зарплат педагогов на более чем четверть

Шкарлет анонсировал повышение зарплат педагогов на более чем четверть

КИЕВ. 24 ноября. УНН. На 2021 года проектом государственного бюджета предусмотрено повышение зарплат работников бюджетной сферы, в том числе и педагогов, с января - на 20%, а с июля - еще на 8,3%. То есть, средства на такой рост на следующий год предусмотрены. Об этом заявил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и экономические трудности из-за пандемии коронавируса... В проекте госбюджета указано, что должностные оклады работников по Единой тарифной сетке в 2021 году будут увеличиваться дважды: с 1 января и с 1 июля. Итак, с января 2021-го размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля - еще на 8,3%... То есть, средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены", - написал Шкарлет.

Так, он напомнил, что правительство одобрило и парламент в первом чтении уже рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд гривен. Это на 34 млрд грн больше, чем в этом году, добавил Шкарлет и заверил, что "это сбалансированный и финансово обеспеченный проект бюджета".

Также он напомнил, что с 1 сентября 2020 года должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогов, были повышены на 5,8%. "Работаем над тем, чтобы найти возможность дополнительно повышать уровень зарплат педагогов", - добавил руководитель МОН.

Как сообщал УНН, с 1 января 2021 года анонсировано повышение заработных плат педагогам.

Напомним, ожидается, что внедрение в 2021 году постановления правительства Украины, которым предусматривается постепенное повышение низкого должностного оклада педагогов, потребует дополнительно около 50 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Минобразования, учитель, Бюджет-2021
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