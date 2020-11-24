Свободная торговля с Израилем заработает с нового года

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января 2021 года. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества. Замечательная новость, (Премьер министр Израиля - ред.) Беньямин Нетаньяху", - написал Зеленский.

Справка: в 2019 году общий торговый оборот между Украиной и Израилем составил 1 млрд 116,3 млн долл.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Государством Израиль было заключено 21 января 2019 года. Украинская сторона завершила процедуру ратификации 6 августа 2019 года, ратификация вновь Кнессетом (парламентом) Государства Израиль ожидалась в ближайшее время.

По данным экспертов, полноценное функционирование Соглашения о свободной торговле позволит вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе.