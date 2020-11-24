ООС: с начала суток боевики не нарушали режим "тишины"

КИЕВ. 24 ноября. УНН. На Донбассе с начала суток по состоянию на 12:00 боевики не нарушали режим “тишины”. Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко с пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

“С начала суток текущих, по состоянию на 12:00, фактов нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано не было, Боевых потерь в рядах Объединенных сил не отмечено”, — отметила она.

Напомним, в Донбассе прошедшие сутки, 23 ноября, боевики четыре раза нарушили режим “тишины”, украинские военные в ответ не стреляли.