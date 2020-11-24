Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,37 0,0141  EUR: 33,76 0,1287 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Украина не получит транш МВФ ни в этом, ни в следующем году - эксперт
Украина не получит транш МВФ ни в этом, ни в следующем году - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
107400

Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА

Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и назначил временно исполнять обязанности главы Хмельницкой ОГА Романа Примуша. Соответствующие указы от 24 ноября опубликовано на сайте главы государства, передает УНН.

"Уволить Габинета Дмитрия Анатольевича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №510/2020.

Другим указом - №511/2020 Президент поручил временно возложить исполнение обязанностей главы Хмельницкой областной государственной администрации на Примуша Романа Борисовича.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру бизнесмена Сергея Гамалия на должность главы Хмельницкой областной государственной администрации.

Источник: УНН
Теги: ОГА, Хмельницкий и Хмельницкая область, увольнение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.