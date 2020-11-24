Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и назначил временно исполнять обязанности главы Хмельницкой ОГА Романа Примуша. Соответствующие указы от 24 ноября опубликовано на сайте главы государства, передает УНН.

"Уволить Габинета Дмитрия Анатольевича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №510/2020.

Другим указом - №511/2020 Президент поручил временно возложить исполнение обязанностей главы Хмельницкой областной государственной администрации на Примуша Романа Борисовича.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру бизнесмена Сергея Гамалия на должность главы Хмельницкой областной государственной администрации.