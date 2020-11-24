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Закон для завершения реформы децентрализации направлен на подпись Зеленскому

Закон для завершения реформы децентрализации направлен на подпись Зеленскому

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Необходимый для завершения реформы децентрализации законопроект, который согласует деятельность местных советов в связи с ликвидацией и созданием новых районов в Украине, направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента.

Речь идет о принятом Радой законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций" (реестр. №3651-д).

Так, 23 ноября его подписал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и в тот же день документ был направлен на подпись Президенту.

Законопроект дает возможность работать новоизбранным органам местного самоуправления общин и районов. Он регулирует вопросы правопреемства коммунального и государственного имущества, бюджетных ресурсов, прав и обязательств, а также позволяет создать районные государственные администрации в новых районах.

Эксперты указывали, что этот законопроект нужно было принять до того, как после местных выборов наберут полномочий новые органы местного самоуправления. Для функционирования местной власти в новом административно-территориальном устройстве этот законопроект должен создать условия, которые гарантируют стабильность правовых и иных отношений, обеспечивают непрерывность реализации задач и полномочий как государственной власти на местах, так и местного самоуправления.

Источник: УНН
Теги: децентрализация, закон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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