Закон для завершения реформы децентрализации направлен на подпись Зеленскому

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Необходимый для завершения реформы децентрализации законопроект, который согласует деятельность местных советов в связи с ликвидацией и созданием новых районов в Украине, направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента.

Речь идет о принятом Радой законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций" (реестр. №3651-д).

Так, 23 ноября его подписал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и в тот же день документ был направлен на подпись Президенту.

Законопроект дает возможность работать новоизбранным органам местного самоуправления общин и районов. Он регулирует вопросы правопреемства коммунального и государственного имущества, бюджетных ресурсов, прав и обязательств, а также позволяет создать районные государственные администрации в новых районах.

Эксперты указывали, что этот законопроект нужно было принять до того, как после местных выборов наберут полномочий новые органы местного самоуправления. Для функционирования местной власти в новом административно-территориальном устройстве этот законопроект должен создать условия, которые гарантируют стабильность правовых и иных отношений, обеспечивают непрерывность реализации задач и полномочий как государственной власти на местах, так и местного самоуправления.