В НСЗУ предлагают увеличить тариф для оказания паллиативной помощи в 3,6 раза

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Национальная служба здоровья Украины предлагает увеличить в 2021 году в 3,6 раза тариф на предоставление стационарной паллиативной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"НСЗУ предлагает увеличить тариф на предоставление стационарной паллиативной помощи в 3,6 раза. Тариф на предоставление мобильной паллиативной помощи - в 3 раза. По оценке Украинского центра общественных данных, в паллиативной помощи в нашей стране нуждаются более 320 тыс. пациентов. Члены их семей нуждаются в сопровождении и поддержке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 апреля 2020 года услуга по предоставлению паллиативной помощи вошла в Программу медицинских гарантий. И на сегодня 485 медицинских учреждений заключили договоры о предоставлении паллиативной помощи с Национальной службой здоровья Украины. Наибольшее количество больниц, которые оказывают паллиативную помощь по контракту с НСЗУ во Львовской области - 41.

"В стационаре оказывает помощь 431 медицинское учреждение. В общем, на сегодня, эти заведения получили от НСЗУ более 216,8 млн грн. На предоставление мобильной паллиативной помощи с НСЗУ имеют договоры 203 заведения. НСЗУ им выплатила более 176 млн грн. Чтобы получить паллиативную помощь безвозмездно, пациент должен обратиться к своему семейному или лечащему врачу. Он выпишет направление на получение мобильной или стационарной помощи", - указано в сообщении.

Сообщается, что в программу медицинских гарантий-2021 с требованиями мобильной паллиативной медицинской помощи медицинские эксперты предлагают включить возможность полного или частичного обеспечения клиническим энтеральным питанием пациентов. Предложения также касаются лечения острого болевого синдрома, кислородной поддержки, усиление состава специалистов мобильных паллиативных бригад и стационарных отделений специально подготовленным младшим медицинским персоналом.

"Объем услуги в 2021 году так же будет включать комплекс медицинских и психологических услуг в соответствии с потребностями пациента. НСЗУ не планирует выделять из этого комплекса отдельные услуги и создавать на основе их отдельные пакеты паллиативной помощи. Поэтому учреждения, которые будут заключать в 2021 году договор с НСЗУ по пакету стационарной или мобильной паллиативной медицинской помощи, должны обеспечить весь комплекс медицинской помощи. Также в 2021 году НСЗУ предлагает увеличить тариф на предоставление стационарной паллиативной помощи в 3,6 раза. Тариф на предоставление мобильной паллиативной помощи - в 3 раза. Но этого удастся достичь, если будет утверждено увеличение бюджета Программы медицинских гарантий на 2021 год до 225 млрд грн", - сообщили в пресс-служб.

Напомним, в июне Минздрав утвердил порядок оказания паллиативной помощи.