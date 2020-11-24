В Минцифры разъяснили запуск э-больничного с 2021 года

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Электронные больничные заработают уже с 2021 года, они будут сразу в электронном виде, ничего дублировать не потребуется. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Э-больничные - революционный продукт, который заработает уже с 2021-го. Запуск электронных больничных позволит не только отменить больничный как бумажную справку, что является элементом бюрокартии, но и экономить время врачей и пациентов", - процитировали слова Федорова в министерстве.

По его словам, "электронные больничные будут сразу в электронном виде, ничего дублировать не нужно". "Это будет обычная форма в онлайн-системе, заполнение которой будет занимать несколько минут. После этого подписанный электронной подписью документ автоматически передается в другие государственные органы для выплат", - подчеркнул Федоров.

В Минцифры добавили, что запуск этого сервиса станет возможностью "быстро и эффективно оплачивать больничные без физических контактов, гарантировать обоснованность выплат и экономить государственные средства".

"Для введения электронных больничных Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения полностью перестраивают процесс получения больничного. Запуск станет возможным благодаря полноценной интеграции электронного здравоохранения с системой Пенсионного фонда Украины и Фонда социального страхования Украины", - указали в Минцифры.

Напомним, с начала 2021 года в Украине планируется полноценный запуск э-больничных с полной интеграцией в eHealth. Ранее в Минздраве указывали, что планируют запустить пилотный проект э-больничных с использованием интерфейса Пенсионного фонда.