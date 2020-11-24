Украина рассчитывает на более чем 8 млн доз вакцины против коронавируса в рамках COVAX - Зеленский

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина ведет переговоры с представителями COVAX о доступе к будущей вакцине против коронавируса и рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем влоге, передает УНН.

"Министерство здравоохранения провело разговор с представителями COVAX. Это инициатива по глобальному доступу стран к вакцине против коронавируса. Было определено поэтапный план поставки будущей вакцины в Украину. Первый этап - 1 млн 200 тыс. доз. Всего Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины. Конечно, приоритет прививки получат наши медицинские работники, наши военные, наши учителя, лица из группы риска, то есть, люди, старше 60 лет", - сказал Зеленский.

Он отметил, что также Украина увеличивает количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады.

"Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мероприятий. В общем делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из нашего обихода и заголовков СМИ", - добавил Президент.

Напомним, первый транш вакцины от COVID-19 для Украины будет в размере более 1,2 млн доз.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам главного санитарного врача Украины, заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко, по механизму COVAX Украина получит максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса. Также COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни.