В Борисполе после смерти мэра выборы перенесли на 17 января
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Повторное голосование на должность Бориспольского городского головы состоится 17 января 2021 года. Об этом по итогам решения местной ТИК сообщает пресс-служба Гражданской сети "ОПОРА", передает УНН.
"Бориспольская городская ТИК своим постановлением № 176 назначила повторные выборы на пост городского головы на 17 января 2021 года, а начало избирательного процесса приходится на 28 ноября", - говорится в сообщении.
Ранее датой повторных выборов мэра Борисполя, где умер действующий мэр и лидер избирательной гонки, определяли 31 января 2021 года.
Впрочем, предыдущее постановление Бориспольской ТИК о назначении повторных выборов на 31 января было отменено комиссией высшего уровня (ЦИК).
По состоянию на вечер 23 ноября, как указано, Бориспольская ТИК обнародовала вышеупомянутое постановление. Как отмечается в постановлении ТИК, такая дата повторных выборов была выбрана с учетом выводов, изложенных в постановлении ЦИК.
Ранее стало известно о том, что действующий мэр Борисполя и лидер гонки на эту должность Анатолий Федорчук умер от COVID-19. В мэрии факт смерти подтвердили.
О том, что мэр Борисполя Анатолий Федорчук заразился коронавирусом и находился на лечении, стало известно 19 октября.
Ему было 60 лет, в должности городского головы работал с 2006 года.