Заседание подгруппы в ТКГ: Россия поддержала "план действий ОРДЛО" по Донбассу

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня стартовали заседания Политической и Гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. В Политической подгруппе представитель Российской Федерации заявил, что РФ поддерживает "план действий", предложенный представителями ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, передает УНН.

"Сегодня в режиме видеоконференции состоялось заседание Политической и Гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе", - отметили в пресс-службе.

По данным украинской делегации, политическая подгруппа обсудила "План действий", предложенный Главой Делегации Леонидом Кравчуком.

"На заседании Политической подгруппы новости получили признак сенсационности. В частности, представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины. Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне. Теперь ждем их ответа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что сейчас заседание Подгруппы по безопасности и Экономической подгруппы продолжается.

Напомним, как заявил накануне спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, Украине на переговорах в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях не нужно быть готовой к компромиссам - готовиться должна Россия.

Как сообщал УНН, очередные заседания в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины запланированы во вторник и среду, 24 и 25 ноября.

На повестке дня снова - "План действий" по Донбассу и вопрос разблокирования КПВВ. Украинская сторона в ТКГ готова работать в режиме 24/7.