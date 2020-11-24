Нардеп призвал правительство "не воровать у людей новогодние праздники", а сделать массовое тестирование

КИЕВ. 24 ноября. УНН. На новогодние и рождественские праздники правительства европейских стран делают все возможное для того, чтобы облегчить ограничения для своих граждан и бизнеса: вводят массовое тестирование, паспорта иммунитета и сертификаты здоровья. А в Украине министр культуры Александр Ткаченко предлагает объявить на праздники двухнедельный локдаун. Это самый дешевый для правительства, но неэффективен для простых украинцев сценарий противостояния COVID-19. Об этом УНН рассказал первый заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов народный депутат Михаил Цымбалюк.

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"Я бы хотел им (правительству - ред) посоветовать прежде всего брать пример с европейских государств, как защищать своих граждан. (...) У нас вместо того, чтобы заботиться о массовом тестировании, чтобы лечить за государственный "антиковидний" счет дома или в стационаре, придумывают, как людей ограничить в свободе передвижения", - считает нардеп.

По словам Цимбалюка, чиновники не задумываются над тем, что граждане и бизнес уже исчерпали свои финансовые запасы за время предыдущего весеннего локдауна.

"Власть не думает, а как люди вообще будут праздновать, находясь дома. Они уже использовали свои сбережения на питание, на лекарства. Это не тот путь. Поэтому сейчас власть должна отчитаться Кабинетом министров, как они выполняют постановление Верховной Рады, где четко пошагово предусмотрено как лечить, как тестировать за государственные средства. А тогда мы будем их спрашивать, что это за такие глупые инициативы. (...) Потому что это издевательство над украинским народом, а не подход правительства", - считает народный депутат.

Напомним, что в Польше и Австрии незадолго до рождественских праздников хотят провести массовый скрининг населения на COVID-19 по примеру Словакии. В Великобритании также планируют отменить противоэпидемические ограничения перед праздниками с помощью массового тестирования и сертификатов здоровья.

Ранее в Словакии две трети взрослого населения - более 3,5 млн человек - приняли участие в бесплатном общенациональном тестировании на коронавирус.