Кулеба назвал победу Санду на выборах в Молдове - возможностью решения вопросов, которые "поросли мхом"

КИЕВ. 24 ноября. УНН. С новым президентом Молдовы Майей Санду нужно поговорить не только о оккупированных Крыме и Приднестровье, а и решить проблемные вопросы, которые “поросли мхом”. Об этом сказал в интервью “Радио Свобода” министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Президент Зеленский пригласил Майю Санду посетить Киев, до этого планируется мой визит в Молдову, нам есть о чем поговорить. Это не только Крым, это не только Приднестровье. Это так же развитие торговли между нашими странами. Не будем скрывать, это и решение тех проблемных вопросов, которые есть в наших двусторонних отношениях, которые уже „мхом поросли“. Пришло время их решать. И терпеть уже нет смысла эту ситуацию”, — сказал Дмитрий Кулеба.

Также он подчеркнул важность развития отношений между Украиной и Молдовой в динамическом русле и признал, что при президенте Игоря Додоне по вопросу Крыма позиция Молдовы была “неоднозначной”.

“Избрание Маи Санду на пост президента Молдовы позволяет нам перевернуть негативную страницу в отношениях с этой соседней страной... Поскольку Мая Санду всегда четко высказывалась по поводу российской агрессии и по поводу незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией. Никаких препятствий для развертывания на полную взаимодействия с новым руководством Молдовы больше нету”, — добавил Кулеба.

Напомним, ЦИК Молдовы утвердил избрание проевропейской бывшего премьер-министра страны Майи Санду на пост президента Республики Молдова.



Как сообщал УНН ранее, Министерство иностранных дел уже работает над организацией визита в Украину Майи Санду, которая одержала победу на выборах президента Молдовы.