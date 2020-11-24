Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,37 0,0141  EUR: 33,76 0,1287 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Украина не получит транш МВФ ни в этом, ни в следующем году - эксперт
Украина не получит транш МВФ ни в этом, ни в следующем году - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7200

Кулеба назвал победу Санду на выборах в Молдове - возможностью решения вопросов, которые "поросли мхом"

Кулеба назвал победу Санду на выборах в Молдове - возможностью решения вопросов, которые "поросли мхом"

КИЕВ. 24 ноября. УНН. С новым президентом Молдовы Майей Санду нужно поговорить не только о оккупированных Крыме и Приднестровье, а и решить проблемные вопросы, которые “поросли мхом”. Об этом сказал в интервью “Радио Свобода” министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Президент Зеленский пригласил Майю Санду посетить Киев, до этого планируется мой визит в Молдову, нам есть о чем поговорить. Это не только Крым, это не только Приднестровье. Это так же развитие торговли между нашими странами. Не будем скрывать, это и решение тех проблемных вопросов, которые есть в наших двусторонних отношениях, которые уже „мхом поросли“. Пришло время их решать. И терпеть уже нет смысла эту ситуацию”, — сказал Дмитрий Кулеба.

Также он подчеркнул важность развития отношений между Украиной и Молдовой в динамическом русле и признал, что при президенте Игоря Додоне по вопросу Крыма позиция Молдовы была “неоднозначной”.

“Избрание Маи Санду на пост президента Молдовы позволяет нам перевернуть негативную страницу в отношениях с этой соседней страной... Поскольку Мая Санду всегда четко высказывалась по поводу российской агрессии и по поводу незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией. Никаких препятствий для развертывания на полную взаимодействия с новым руководством Молдовы больше нету”, — добавил Кулеба.

Напомним, ЦИК Молдовы утвердил избрание проевропейской бывшего премьер-министра страны Майи Санду на пост президента Республики Молдова.

Как сообщал УНН ранее, Министерство иностранных дел уже работает над организацией визита в Украину Майи Санду, которая одержала победу на выборах президента Молдовы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.