Советник Зеленского признал, что локдаун в Украине вполне возможен

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Советник Президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко не исключает введение локдауна. В эфире телеканала “Украина24” Устенко сказал, что "это возможно", передает УНН.

“Точно исключать введение локдауна я бы не стал, это возможно. В государстве достаточно ограниченные возможности с точки зрения компенсаций. Я уже не говорю по поводу того, что локдаун это действительно серьезный удар по экономике... Но когда принимаются подобного рода решения, что очевидно, что вопросы связанные с экономикой сразу уходят на второй план и на первом плане вопрос здоровья нации и населения”, — сказал Устенко.

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Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам.

Добавим, что по состоянию на 24 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело - 647 976 человек, выписаны - 299 358 человек и зафиксировано 11 263 летальных случаев.

Так, глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня".

В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре.

Премьер Денис Шмыгаль заявил же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.