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За неделю зафиксировано более 1,7 млн кибератак на государственные информационные ресурсы

За неделю зафиксировано более 1,7 млн кибератак на государственные информационные ресурсы

КИЕВ. 24 ноября. УНН. За неделю с 18 по 24 ноября система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала более 1,7 млн подозрительных событий, что на 11% меньше чем за предыдущую неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

"Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 1 714 146 подозрительных событий (с 18 по 24 ноября), что на 11% меньше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток сетевого сканирования (91%), применение нестандартных протоколов (7%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 47 337 атак различных видов, что на 2% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (95%) и атаки типа "Harvest Attack" (3%). Также зафиксировано и заблокировано 3 DDoS-атаки.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 1 866 киберинцидентов, что на 39% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ВПО (98%)", - говорится в сообщении.

Напомним, ученые Национального института стратегических исследований и Госспецсвязи разработали концепцию организационно-технической модели киберзащиты, которая будет состоять из трех уровней.

Источник: УНН
Теги: Украина, киберугроза, Госспецсвязь
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