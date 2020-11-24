В оккупированном Крыму “за экстремизм” заблокированы более 1,6 тыс. интернет-ресурсов

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Во временно оккупированном Крыму заблокированы более 1,6 тыс. интернет-ресурсов, “содержащих информацию экстремистского характера”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Cпецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на определение наличия уязвимостей информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова, позволяющих получить несанкционированный доступ к охраняемым ресурсам и оказать на нее негативное воздействие", - сказал секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

По его словам, отмечается существенный рост “активности иностранных технических разведок”.

Говоря, в частности, о Крыме, Патрушев отметил, что здесь "заблокированы более 1,6 тыс. интернет-ресурсов, содержащих информацию экстремистского характера", сообщили в СМИ.

Также отмечается, что Патрушев подчеркнул важность реализации мер против распространения в интернете ложной и деструктивной информации.

"Необходимо обеспечить активное использование информационных технологий в интересах сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей народов России. Расширить в Крыму сеть отечественного телерадиовещания", - сказал Николай Патрушев.

По его словам, на территории полуострова основные компьютерные инциденты связаны с внедрением вредоносного программного обеспечения.

Напомним, первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Россия инвестирует миллиарды долларов в "прекрасную" действительность в Крыму.