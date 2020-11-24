Верещук призвала нардепов поддержать анонсированные Президентом выплаты предпринимателям

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Народный депутат Ирина Верещук одобрительно оценила анонсированные Президентом Владимиром Зеленским меры по поддержке предпринимателей, пострадавших от "карантина выходного дня". Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Все, что помогает людям пережить сегодня карантин выходного дня (возможнный локдаун, потерю работы) - это позитив. Но здесь надо и в парламент обратиться - президент инициировал, КМУ поддержал и, очевидно, нашел на это деньги, и теперь в виде законопроекта это все попадет в парламент. И здесь уже вопрос за нами - как быстро мы сможем принять законопроекты. Поскольку у нас осталось мало времени", - сказала она.

Сама Верещук будет голосовать за представленные Президентом и КМУ законопроекты.

"Когда речь идет о поддержке и за поддержку людей, то я, конечно, буду голосовать за эти законопроекты", - подчеркнула она.

Нардеп добавила, что средства на воплощение президентской программы поддержки бизнеса есть.

"Мы можем рассчитывать на поступление от налогов, от уплаты таможенных платежей. Сегодня налоговая отчиталась, что они выполнили план в 100% смысле. То есть, я так понимаю, что средства есть.

И, несмотря на сообщение бывшего заместителя министра экономики о том, что сегодня на казначейском счету мало средств, мы должны понимать, что сегодня их может быть мало, а завтра их будет больше. Это такая переменная, которая зависит от дня, и поступления в конце года. У нас нет прогнозируемой динамики", - говорит Верещук.

Также нардеп опровергла обвинения о том, что президентская программа рискует быть не воплощенной в жизнь.

"Это не популизм, это реальная помощь людям. А теперь главное, чтобы люди могли воспользоваться этой помощью. Чтобы она попала к реальным ФЛП и реальным гражданам, которые в трудной ситуации сегодня. И здесь уже надо обратиться в местные органы власти, которые должны этому способствовать", - подчеркнула нардеп.