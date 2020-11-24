ВАКС закрыл дело против экс-депутата Полякова о декларировании недостоверной информации

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшего народного депутата Верховной рады Украины 8 созыва Антона Полякова о декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

“Во вторник, 24 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению народного депутата Верховной рады Украины 8 созыва в части о декларировании им недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время судебного заседания сторона защиты заявила ходатайство о закрытии дела в части по ст. 366-1 УК Украины, в связи с тем, что 27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины признал такую статью неконституционной.

Указано, что бывшего народного избранника обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 УК Украины.

“ВАКС будет продолжать рассмотрение этого уголовного производства только по ч. 2 ст. 364 УК Украины ”, - добавили в пресс-службе.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

В Верховной Раде Украины разные политические силы уже разработали около 10 законопроектов, касающихся разрешения ситуации вокруг Конституционного Суда.