КИЕВ. 24 ноября. УНН. Национальный фонд исследований Украины провел конкурс научных работ, по результатам среди победителей в одной из номинаций избрано 40 проектов на тему борьбы с коронавирусом. об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Решением Научного совета финансирование первого конкурса по безопасности деятельности государства было увеличено на 21,3 млн грн за счет экономии расходов Фонда. Среди 76 работ - победителей конкурса "Наука для безопасности человека и общества" - избрано 40 проектов на тему борьбы с пандемией COVID-19. Такие проекты не выполняются в пределах только медицинской или биологической области исследований, значительное их количество имеет междисциплинарный характер. Общий объем финансирования таких исследований, как многолетних, составляет около 200 млн грн, и только к 2020 году их бюджет предусмотрен около 60 млн грн" , - говорится в сообщении.

Напомним, в Болгарии 40% населения считает коронавирус биологическим оружием, которое предназначено для сокращения населения планеты.