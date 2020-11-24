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Второй тур выборов: в Черкассах победил действующий мэр

Второй тур выборов: в Черкассах победил действующий мэр

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Черкассах по результатам второго тура местных выборов с 54,33% голосов победил действующий мэр Анатолий Бондаренко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные гражданской сети ОПОРА.

"Вечером 24 ноября Черкасская городская ТИК объявила результаты голосования во втором туре. В нем приняли участие 55353 избирателей, 849 бюллетеней признаны недействительными. За действующего мэра проголосовали 30073 избирателей (54,33%), за его оппонента - 24331 (44,14%)", - говорится в сообщении.

Так, во время повторного голосования победу одержал действующий глава города Анатолий Бондаренко от партии "За будущее".

Напомним, как сообщала ОПОРА ранее, в Днепре, Никополе Днепропетровской области и Дрогобыче Львовской области определили победителей второго тура выборов мэров.

Также с победителем определились в Киеве.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина
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