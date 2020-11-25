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В Зеленского заявили, что в Крыму не хватает воды, потому что РФ направляет ее на военные базы

В Зеленского заявили, что в Крыму не хватает воды, потому что РФ направляет ее на военные базы

КИЕВ. 25 ноября. УНН. До начала оккупации в 2014 году своей воды в Крыму для нужд гражданского населения хватало. После начала временной оккупации Россия начала направлять водные ресурсы не туда. Об этом постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич сказал в эфире канала "Украина 24", передает УНН.

"По вопросу воды в Крыму - мы все знаем ситуацию, которая там есть, следим за сообщениями наших граждан. Безусловно, это вызвано тем, что Российская Федерация как государство-оккупант неправильно распределяет водные ресурсы. Аналитика говорит, что к началу оккупации в 2014 году своей воды в Крыму для нужд гражданского населения хватало. После начала временной оккупации Россия начала направлять водные ресурсы не туда, а именно на военные базы, обслуживание военного персонала", - сказал Кориневич.

Напомним, с 17 ноября во временно оккупированном Симферополе так называемая "власть" сократила подачу воды к четырех часов в сутки.

Так, запасы воды в главных водохранилищах временно оккупированных Крыма и Севастополя не превышают 15%. В частности, в Чернореченском водохранилище осталось 9,8 млн кубов воды.

Также сообщалось, что Украина не ведет никаких переговоров с Российской Федерацией по поставкам воды во временно оккупированный Крым.

При этом в Кремле заявили, что Россия "способна сама его обеспечить водой", чтобы не зависеть от Киева.

Добавим, что правительство России выделило более 8 млрд рублей "на создание опреснителей воды" в оккупированных Крыму и Севастополе.

Справка УНН: Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло реки Днепр с полуостровом. После оккупации территории Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина
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