Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,37 0,0047  EUR: 33,68 -0,0752 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Милованов прокомментировал анонсированную Зеленским инициативу о 8 тыс. грн для ФЛП
Милованов прокомментировал анонсированную Зеленским инициативу о 8 тыс. грн для ФЛП
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
42555

Зеленский назначил 7 судей в местных судах

Зеленский назначил 7 судей в местных судах

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 7 судей в Киеве, Харькове, Черновцах, а также на Волыни, в Ровенской и Черкасской областях. Соответствующие указы от 24 ноября опубликованы на официальном сайте Офиса Президента, передает УНН.

Так, указом №512/2020 Президент назначил судьей Соломенского районного суда города Киева Бурлаку Александра Васильевича, а №513/2020 - Жуковскую Александру Юрьевну на должность судьи Дубенского районного суда Ровенской области.

А указом №514/2020 Зеленский назначил еще 5 судей в местных общих судах:

▪️ Шептицкую Наталью Викторовну - на должность судьи Рожищенского районного суда Волынской области;
▪️ Гомаду Валентина Андреевича - на должность судьи Ленинского районного суда города Харькова;
▪️ Пиньковского Романа Владимировича - судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области;
▪️ Танасийчук Наталью Николаевну - судьи Шевченковского районного суда города Черновцы;
▪️ Бондаренко Марину Сергеевну - судьи Дарницкого районного суда города Киева.

Напомним, в середине ноября Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 21 судью.

Источник: УНН
Теги: назначения, судьи, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.