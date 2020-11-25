Парламент должен взять под контроль закупку правительством украинских тестов на COVID-19 - нардеп

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Парламент должен немедленно взять ответственность за поддержку украинских производителей противопандемических средств, в том числе и тестов на коронавирус. Закупка их государством значительно сэкономит бюджетные средства и даст толчок к развитию собственного экспорта. Об этом УНН рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы ВРУ народный депутат Сергей Шахов.

"Надо сегодня делать маски защитные украинские, халаты защитные украинские, украинские тесты. Надо парламенту принять ответственность, а не перекладывать на плечи министра здравоохранения. Вот мое предложение", - отметил он.

Шахов уверен, что украинские товары противопандемического направления дешевле иностранных аналогов. Более того, именно через поддержку национального производителя лежит путь Украины к выходу из экономического коронакризиса.

"Я лично сдавал свою кровь на антитела, получил их высокие титры в крови. Это было в Киеве. Тест стоил 37 гривен. Чтобы вы понимали, это стоил украинский тест столько, но у нас украинские не закупаются! Мы можем выйти из локдауна экономического, мы можем выйти из пропасти экономической, если Украина начнет продавать защитные халаты, маски, ИВЛы, тесты на антитела, антигены и ПЦР. Но этого никто не делает!" - сказал Шахов.

Напомним, что в Верховной Раде не довольны деятельностью правительства по противодействию коронавирусу: там настаивают на массовом тестировании и закупке тестов на коронавирус у отечественного производителя.

Ранее УНН писал, что Минздрав в ближайшее время надеется уменьшить очереди на "ковидное" тестирование с помощью украинских ИФА-тестов на антиген.

В министерстве считают, что украинские "антигенные" ИФА-тест-системы смогут стать альтернативой сложному и дорогостоящему ПЦР-тестированию. Кроме того, отечественные тесты значительно чувствительнее и точнее, чем экспресс-тесты на антиген.