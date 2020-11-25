Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,37 0,0047  EUR: 33,68 -0,0752 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Милованов прокомментировал анонсированную Зеленским инициативу о 8 тыс. грн для ФЛП
Милованов прокомментировал анонсированную Зеленским инициативу о 8 тыс. грн для ФЛП
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7200

Насилие не норма: Елена Зеленская записала видео для всемирной акции

Насилие не норма: Елена Зеленская записала видео для всемирной акции

Елена Зеленская

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Первая леди Елена Зеленская к всемирной акции "16 дней против насилия" обнародовала видеоролик с призывом против насилия, передает УНН со ссылкой на Instagram-страницу жены Президента.

"Сегодня стартует всемирная акция "16 дней против насилия". Ее цель - привлечь внимание общества к проблеме, которая часто замалчивается, толеруется... Мой призыв ко всем - не воспринимайте домашнее насилие как норму, не замалчивайте и не отворачивайтесь от тех, кому нужна помощь. Норма - это нулевая толерантность к насилию, и это под силу каждому", - написала первая леди.

В ролике, кроме Зеленской, с осуждением насилия выступили вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко и другие представители украинской власти.

Добавим, 25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и старт Международной кампании "16 дней против насилия". С 1991 года акцию "16 дней против насилия" поддерживают в 100 странах мира, чтобы увеличить понимание и осведомленность о всех формах насилия и создать социальное пространство, свободное от насилия.

Украина как государство прилагает усилия, чтобы искоренить насилие в семье: страна присоединилась к кампании ООН против бытового насилия; подписан указ Президента "О неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защите прав лиц, пострадавших от такого насилия", указали в Офисе Омбудсмена.

Напомним, в конце октября текущего года первая леди Елена Зеленская провела неформальную встречу с женщинами - послами иностранных государств в Украине, на которой стороны определили потенциальные возможности для сотрудничества.

На встрече Зеленская и женщины-послы обсудили приоритетные для первой леди Украины гуманитарные направления и социальные проекты и определили потенциальные возможности для сотрудничества. В частности, все участники мероприятия отметили важность объединения усилий в борьбе с домашним и гендерно обусловленным насилием и создания равных возможностей для всех граждан, положительно оценив успехи Украины на этом пути.

Посмотреть этот сообщение в Instagram

Сообщение, распространенный Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Источник: УНН
Теги: насилие, домашнее насилие, Елена Зеленская
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.