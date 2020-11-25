Насилие не норма: Елена Зеленская записала видео для всемирной акции

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Первая леди Елена Зеленская к всемирной акции "16 дней против насилия" обнародовала видеоролик с призывом против насилия, передает УНН со ссылкой на Instagram-страницу жены Президента.

"Сегодня стартует всемирная акция "16 дней против насилия". Ее цель - привлечь внимание общества к проблеме, которая часто замалчивается, толеруется... Мой призыв ко всем - не воспринимайте домашнее насилие как норму, не замалчивайте и не отворачивайтесь от тех, кому нужна помощь. Норма - это нулевая толерантность к насилию, и это под силу каждому", - написала первая леди.

В ролике, кроме Зеленской, с осуждением насилия выступили вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко и другие представители украинской власти.

Добавим, 25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и старт Международной кампании "16 дней против насилия". С 1991 года акцию "16 дней против насилия" поддерживают в 100 странах мира, чтобы увеличить понимание и осведомленность о всех формах насилия и создать социальное пространство, свободное от насилия.

Украина как государство прилагает усилия, чтобы искоренить насилие в семье: страна присоединилась к кампании ООН против бытового насилия; подписан указ Президента "О неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защите прав лиц, пострадавших от такого насилия", указали в Офисе Омбудсмена.

Напомним, в конце октября текущего года первая леди Елена Зеленская провела неформальную встречу с женщинами - послами иностранных государств в Украине, на которой стороны определили потенциальные возможности для сотрудничества.

На встрече Зеленская и женщины-послы обсудили приоритетные для первой леди Украины гуманитарные направления и социальные проекты и определили потенциальные возможности для сотрудничества. В частности, все участники мероприятия отметили важность объединения усилий в борьбе с домашним и гендерно обусловленным насилием и создания равных возможностей для всех граждан, положительно оценив успехи Украины на этом пути.