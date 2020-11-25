"Лучший способ": Степанов не исключает введения локдауна

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Введение полного локдауна на три недели вполне возможно и является "лучшим методом" для борьбы с распространением COVID-19. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Введение любых карантинных ограничений делается с точки зрения эпидемиологии и исходя из цифр роста. Понятно, что мы смотрим и говорим, что у нас такое может (быть - ред.). Может быть более жесткий карантин. И мы об этом говорим постоянно. Понятно, что с точки зрения, опять же, эпидемиологии, лучший способ - это полное расторжение передачи болезни на три недели. Мы говорим о трех неделях и тогда мы можем почувствовать эффект, который почувствовали европейские страны, которые уже вводили такие ограничения", - отметил Степанов.

Министр отметил, что он говорит о "чисто медицинской стороне", но есть еще экономическая сторона, которая, по словам Степанова, тоже очень важна.

"И когда мы предлагаем полный жесткий карантин, то сразу есть расчеты Министерства экономики, Минфина. Можем ли мы это выдержать. И стараемся искать баланс. Понятно, что могут быть обстоятельства, которые заставят нас это (полный локдаун - ред.) ввести чисто с точки зрения сохранения нашей жизни", - подытожил чиновник.

Напомним, что в Украине на 8:00 25 ноября зафиксировано уже 661 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - почти 14 тыс., рост по сравнению с показателем днем ранее.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль заявил в то же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.