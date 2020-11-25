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"Я не похититель Рождества": глава Минкульта объяснил, почему предлагает новогодний локдаун

"Я не похититель Рождества": глава Минкульта объяснил, почему предлагает новогодний локдаун

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Если об ограничительных мерах в Украине на зимние праздники будет сообщено заранее, это поможет бизнесу в прогнозировании своих убытков. Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя свое предложение о введении новогоднего локдауна, передает УНН.

"Во-первых, я - не похититель Рождества. Во-вторых, это - моя точка зрения, которая возникла из-за дискуссии по поводу карантина выходного дня. Мы понимаем прекрасно, что в той или иной степени ограничения нам нужны. Мы видим высокие цифры заболевания", - сказал министр.

По его словам, в связи с ситуацией с распространением коронавирусной болезни в Украине, нужно прогнозирование.

"Я не врач, но могу сказать о креативной индустрии и сфере культуры, малый и средний бизнес - им нужно понимать, когда могут быть дополнительные ограничения. С логической точки зрения, на новогодние праздники - самая большая скученность людей... Мне кажется, что если бы был такой двух-трехнедельный ограничительный период, это бы дало возможность бизнесу прогнозировать свои убытки", - пояснил Ткаченко.

Напомним, накануне министр культуры и информационной политики предложил двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам.

Он предлагает "отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме".

Источник: УНН
Теги: Новый год, Минкульт, Рождество Христово, Коронавирус, карантин
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