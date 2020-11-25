Степанов рассказал, когда планирует вернуться к полноценной работе

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Больной COVID-19 министр здравоохранения Максим Степанов надеется вскоре вернуться к полноценной работе в министерстве. Об этом чиновник сообщил в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Самочувствие у меня уже намного лучше. Я работаю дистанционно, но все равно это не то, что нужно. Очень рассчитываю, что в ближайшие дни завершится моя болезнь, и я смогу вернуться непосредственно в министерство и продолжить работать", - сообщил чиновник.

Напомним, что 14 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19.



Чиновник заявил, что хочет переболеть коронавирусом "как обычный пациент".

Добавим, что еще в начале ноября глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.



