Чистая электроэнергия и синхронизация с ENTSO-E: Буславец назвала приоритеты в энергетике

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министерство энергетики и Госэнергоэффективности провели онлайн-форум "Энергонезависимые регионы Украины: как заменить газ, найти инвестиции и стимулировать бизнес". Участие в Форуме от Минэнерго взяла первая заместительница министра энергетики Ольга Буславец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Она анонсировала начало трансформации Государственного агентства по энергоэффективности, которое должно стать ключевым кросс-секторальним органом по реализации государственной политики "зеленого" перехода и обеспечения устойчивого развития Украины.

"Во время мероприятия речь шла о расширении приоритетов политики энергоэффективности, которая должна включать не только жилищную сферу, но и другие сферы экономики: промышленность, транспорт, бюджетную сферу, энергетический сектор. Также подчеркнута важность сохранения доверия инвесторов и понятных правил игры для привлечения инвестиций, которые являются ключевым фактором для энергомодернизации, повышения энергоэффективности и оживления экономики в целом. Кроме того, потенциальное направление для эффективного использования избыточных мощностей ВИЭ рассматривается в контексте водородной энергетики, которая уже стала трендом в Украине и в мире", - говорится в сообщении.

В частности, отмечено и ряд проблем в электроэнергетике, среди которых технологические потери в электросетях, составляющие 11,6% (или это 16,4 млрд кВт*ч), тогда как в Энергетической стратегии до 2035 года этот показатель установлен на уровне 7,5%, что соответствует нынешним показателям во многих странах Европы. Если бы такой показатель был в 2019 году, потери были бы меньше на 5,8 млрд кВт*ч, что эквивалентно 3 млн тонн сожженного угля.

"Поэтому модернизация электросетей - это один из важных шагов декарбонизации экономики и внедрения "зеленого" курса. Также министерство разрабатывает Концепцию Smart Grid технологий - для повышения эффективности сетей", - отметили в Минэнерго.

Отдельно обсуждался вопрос строительства новых маневровых генерирующих мощностей для обеспечения надежной работы объединенной энергосистемы Украины. Максимально пригодной площадкой для этого могут стать устаревшие неэффективные ТЭЦ. Порядок проведения аукционов на строительство таких мощностей уже утвержден. В то же время, Министерство разработало изменения, которые совершенствуют правила, сокращают сроки и упрощают условия проведения аукционов для инвесторов. Этот документ готовится на рассмотрение правительства.

"На сегодня энергосистема нуждается в 2 ГВт высокоманевренных экологической генерации. Ее строительство позволит дальнейшую интеграцию и развитие "зеленой" энергетики, максимальное производство чистой "атомной" электроэнергии и техническую синхронизацию с ENTSO-E, что является основным приоритетом для нас", - отметила Буславец.

Все направления развития будут отражены в актуализированных стратегических документах Минэнерго:

▪️ Энергетической стратегии до 2035 года (что сейчас находится в процессе обновления);

▪️ Национальном плане по сокращению выбросов;

▪️ Концепции "зеленого" энергетического перехода Украины к 2050 году.

Напомним, Буславец в начале своей каденции и.о. министра энергетики пообещала достичь договоренностей с инвесторами в "зеленую" энергетику о снижении тарифов. Обещание свое она выполнила: экономия потребителей - около 6 млрд грн ежегодно или 2 млрд евро до 2030 года. В то же время, возобновились расчеты государства с инвесторами. До подписания меморандума Украина выполняла свои обязательства перед ними лишь на 5%, теперь - на 100%.

Также Буславец вывела шахтеров с полугодового простоя и закрыла перед ними задолженность.