МИД Венгрии вызвал посла Украины: выразил протест

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии после запрета въезда в Украину венгерскому чиновнику Иштвану Греже, передает УНН со ссылкой на Hirado.hu.

“Во вторник посол Украины в Будапеште был приглашен в Министерство иностранных дел и торговли после того, как министра Иштвана Грежу не пустили в Украину”, — пишет портал, ссылаясь на слова главы МИД страны Петера Сийярто.

Так, Сийярто опубликовал видеообращение, в котором сказал, что с послом обсудили произошедшие события, и передали дипломату свой протест.

Министр охарактеризовал новость о запрете въезда для Грежи как “удар молнии с ясного неба”.

Он заявил также, что две с половиной недели назад разговаривал по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой о том, чтобы оставить позади “напряженность, возникшую после украинских местных выборов” и сосредоточиться на позитивных вопросах.

Сийярто сказал, что сожалеет о решении о запрете въезда, потому что "венгерское правительство всегда стремилось к добрососедским отношениям с Украиной, поскольку для закарпатских венгров также хорошо, если две страны хорошо ладят друг с другом".

Как сообщал УНН, накануне уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштвану Греже было отказано во въезде на территорию Украины.

Одним из оснований для запрета стало установление фактов нарушения иностранцем законодательства Украины.