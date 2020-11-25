Степанов об эффекте карантина выходного дня: нам удается остановить COVID-19

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Инициированный правительством карантин выходного дня помогает в остановке распространения COVID-19. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Что касается результатов, то мы хотели остановить ураганную динамику COVID-19. Мы сейчас видим, что в этих цифрах, там 12, 13 тысяч, до 15, наша медицинская система работает в напряженном графике, но это не критические вещи. И нам кажется, что нам удается это остановить (динамику распространения COVID-19 - ред.). Но, если мы говорим об осязаемости этих результатов, достигли ли мы эффекта этими противоэпидемическими мероприятиями, то надо смотреть минимум + 14 дней. Ведь 14 дней - это инкубационный период заболевания и он должен показать разрыв цепочки передачи болезни", - сообщил министр.

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Также он отметил улучшение отношения украинцев к карантину выходного дня, сравнивая первые и вторые выходные.

"Первая суббота и воскресенье, которая была введена во время карантина выходного, мягко говоря, мы не совсем хорошо соблюдали эти ограничения, которые были установлены на выходной день. Мы были свидетелями этого через фотографии в соцсетях. Минувшие выходные уже намного лучше", - отметил чиновник.

Напомним, что в Украине на 8:00 25 ноября зафиксировано уже 661 тысячу случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - почти 14 тысяч, рост по сравнению с показателем днем ранее.