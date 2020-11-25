Автофиксация нарушений ПДД: Аваков указывает на эффективность, планирует закупку еще 300 камер

КИЕВ. 25 ноября. УНН. За пять месяцев работы автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, количество постановлений о нарушениях на украинских дорогах снизилась почти на 30%. Вскоре планируется приобрести еще 300 видеокамер. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

"За пять месяцев работы видеофиксации количество постановлений о нарушених снизилось почти на 30%! Имеем четкую тенденцию к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает", - написал министр.

По его словам, вскоре планируется приобрести еще 300 видеокамер, которые будут работать по всей стране.

"Вскоре приобретем 300 видеокамер, которые будут работать по всей стране", - отметил глава МВД.

Напомним, с 1 июня на дорогах в Украине начала работу система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, на первых этапах которой будет фиксироваться только превышение установленной скорости движения.

Как сообщал УНН, с 19 ноября система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами автомобилей на иностранном регистрации.