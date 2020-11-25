Премьер: количество занятых койко-мест в больницах не превышает 30 тысяч

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал "положительным результатом" то, что количество занятых койко-мест в больницах не превышает 30 тысяч. Об этом глава правительства сообщил на сегодняшнем заседании Кабинета министров, передает корреспондент УНН.

"Сейчас вся Украина в оранжевой зоне и действует карантин выходного дня. И это взвешенная альтернатива жестким ограничениям. Эффективность такой модели мы сможем оценить в начале декабря. Но уже сейчас мы фиксируем уменьшение мобильности населения. По данным операторов мобильной связи такая мобильность снизилась до низкого уровня с момента полного карантина весной", - сказал Шмыгаль.

"Меньшая мобильность людей означает меньшую вероятность заражения. Соответственно, разрывается цепь заболеваемости. Результатом должен стать выход на плато заболевших в начале декабря. Определенное улучшение ситуации мы можем видеть уже сегодня: и по количеству занятых койко-мест, и по количеству заболевших. Фактически вторая неделя пошла как стабилизировалось количество больных, занимающих соответствующие кровати в больницах на уровне 27-28 тысяч. Мы не движемся вверх и не пересекаем отметку 30 тысяч. Это очень положительный результат", - отметил Премьер-министр.

Напомним, что глава Минздрава Степанов не исключает введение локдауна.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости государство готово увеличить вдвое количество коек для больных COVID-19.