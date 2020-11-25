Помощь бизнесу: правительство выделит дополнительные 5 млрд грн на удешевление займов

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правительство планирует выделить дополнительные 5 млрд грн, которые будут направлены на то, чтобы удешевить займы для еще большего количества предприятий. Об этом на заседании Кабмина в среду заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Еще одна программа, которую мы запускаем сегодня - это портфельные гарантии по кредитам от государства для малого и среднего бизнеса. Речь идет о дополнительных 5 млрд грн, которые будут направлены на то, чтобы удешевить займы для еще большего количества предприятий", - сказал Шмыгаль.

По его словам, предлагается, чтобы государство гарантировало до 80% тела кредита, который предприниматель берет в банке. Это так же должно способствовать более доступному кредитованию.

"Срок таких гарантий может быть от 1 до 10 лет", - добавил премьер.

Как сообщалось ранее в УНН, Президент Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал ряд законопроектов о мерах для экономической поддержки граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.