Правительство согласовало увольнение глав Харьковской и Закарпатской ОГА

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил увольнение председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера и председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в Telegram, передает УНН.

“Согласовать (проекты Указов Президента Украины по местных государственных администрациях): увольнение Петрова Алексея Геннадиевича — с должности главы Закарпатской ОГА (по соглашению сторон), назначение Полоскова Анатолия Александровича — председателем Закарпатской ОГА. Увольнение Кучера Алексея Владимировича — с должности председателя Харьковской ОГА, назначение Тимчук Айны Леонидовны — председателем Харьковской ОГА”, — отметил он.

Напомним, в Офисе Президента Украины хотят освободить Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, а также министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра финансов Сергея Марченко.