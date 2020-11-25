Правительство возобновило предоставление "пакетов малыша"

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабинет министров Украины поддержал проект постановления, который позволит получать одноразовую натуральную помощь при рождении ребенка "Пакет малыша". Также, родители теперь смогут выбирать, как получить помощь - в денежной или в натуральной форме, передает корреспондент УНН.

"В октябре Верховная Рада приняла закон, которым внесены изменения о том, что при рождении ребенка может предоставляться единовременная натуральная помощь "Пакет малыша" - это будет происходить для детей, рожденных после 24 октября этого года. Мы предлагаем проект акта, которым утвердить регламентные документы, как это делать. Первое - это будет порядок, как обеспечивать ребенка при рождении такой одноразовой помощью "Пакет малыша" за счет средств государственного бюджета. Также мы хотим утвердить порядок использования средств государственного бюджета на обеспечение такой поддержки. Также вносятся изменения в порядок реализации пилотного проекта по предоставлению комплексной услуги э-малыш, и конечно мы вносим изменения в наше недавнее постановление, которым мы монетизировали единовременное пособие "пакет малыша", - сказала на заседании правительства министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, средства на эту программу предусмотрены в государственном бюджете как на этот год, и также заложены на последующие годы.

"У нас есть предложение Минцифры принять проект акта с однодневной доработкой для отработки замены бумажной справки, которую будут выдавать роддома, на систему обмена информацией между учреждениями здравоохранения и министерством социальной политики", - добавила она.

Чиновники поддержали проект постановления с однодневной доработкой.

Напомним, 21 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "Пакет малыша" № 930-ІХ. Парламент принял его 30 сентября 2020 года.