Действующий мэр Николаева остается городским главой - наблюдатели

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Действующего мэра Николаева Александра Сенкевича объявили избранным городским главой. Об этом корреспонденту УНН сообщили в гражданской сети ОПОРА.

"Подтверждаю", - сказал координатор ОПОРЫ в Николаевской области Дмитрий Баштовый, отвечая на вопрос о том, подтверждает ли он, что Николаевская избирательная комиссия объявила избранным городским главой действующего мэра города Александра Сенкевича.

Отметим, что в пресс-службе партии "Пропозиція" сообщили, что Александр Сенкевич набрал 54 тыс. 411 голосов, что составляет 59,74%. Его оппонент - кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка, получил 35 тыс. 416 голосов, что составляет 40,26%.

Напомним, Александр Сенкевич под конец каденции с 51 сделанных обещаний выполнил 25 и 8 - провалил.

Также напомним, 9 ноября мэр Николаева Александр Сенкевич получил положительный тест на коронавирус.