РПЦ отреагировала на решение синода Кипрской церкви о признании автокефалии ПЦУ: Москва увидела давление

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Архиепископ Кипрский Хризостом II согласился поминать главу Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания в богослужении якобы “под давлением патриарха Константинопольского Варфоломея”. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пишет УНН.

“Под давлением Константинопольского патриарха архиепископ Кипрский Хризостом согласился поминать лидера украинской раскольнической группировки (как считают в Москве — ред.). Часть епископата Кипрской православной церкви, как видно из опубликованного сегодня коммюнике, согласилась поддержать предстоятеля в этом деянии, а другая часть категорически его не приемлет, руководствуясь священными канонами и своей архиерейской совестью”, — говорится в его заявлении, опубликованном в среду на сайте ОВЦС.

Митрополит Иларион отметил якобы трудное положение, в котором оказались отказавшиеся поминать Епифания архиереи. “Нет сомнений, они хотят сохранить единство собственной поместной церкви, сберечь мир в среде собратьев. Но верность Священному Преданию и приверженность каноническим правилам не позволяют им участвовать в поминовении раскольника”, — добавил он.

Священный синод Кипрской православной церкви поддержал поминовение архиепископом Кипрским Хризостомом II главы ПЦУ, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, с которым ранее выражали несогласие кипрские пророссийские митрополиты Афанасий, Никифор, Исаия и епископ Николай. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) констатировал невозможность поминовения имени архиепископа Хризостома II 20 ноября.