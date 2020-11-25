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Правительство расширило перечень пунктов выдачи российских паспортов, что не будут признаваться Украиной

Правительство расширило перечень пунктов выдачи российских паспортов, что не будут признаваться Украиной

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабмин расширил перечень уполномоченных органов России, что выдавали паспорта для жителей ОРДЛО и Крыма, не будут признаваться Украиной. Об этом написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин расширил перечень пунктов выдачи российских паспортов для жителей ОРДЛО и Крыма, что не будут признаваться Украиной", - написал Гончаренко.

Следовательно, среди уполномоченных органов иностранного государства, выданные которыми паспорта не признаются Украиной:

- управление по вопросам миграции ГУ МВД России в Ростовской области,
- отделение по вопросам миграции Управления МВД России в городе Шахты Ростовской области,
- отделение по вопросам миграции отдела МВД России в городе Гуково Ростовской области,
- отдел по вопросам миграции Управления МВД России в городе Донецке Ростовской области и другие.

Напомним, по данным украинской разведки, российские кураторы проводят на оккупированной части Донбасса меры по ускорению принудительной паспортизации населения.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, паспорт
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