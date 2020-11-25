Украина ожидает увидеть в новой стратегии НАТО перспективу получения ПДЧ - Стефанишина

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украина ожидает увидеть в новой стратегии НАТО на 10 лет перспективу получения Плана действий по членству в организации. Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время публичной дискуссии Центра "Новая Европа" на тему: "Украина-НАТО. Партнерство расширенных возможностей: что дальше?", передает УНН со ссылкой на сообщение офиса вице-премьера.

"Со времен Революции Достоинства мы значительно усовершенствовали и развили наше сотрудничество с НАТО, что в конце концов и позволило Украине получить статус партнера с расширенными возможностями. Это должно активизировать реформу сектора безопасности и обороны, расширение участия Украины в учениях и тренировках НАТО, взаимодействие с Альянсом во всех секторальных направлениях. Учитывая то, что сейчас формируется новая стратегия НАТО на 10 лет, Украина ожидает увидеть там перспективу получения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ)", - пишут в офисе со ссылкой на слова вице-премьера.

С ее слов, в рамках партнерства с расширенными возможностями, Украина видит свой вклад в усилении стратегии безопасности в Черноморском регионе и борьбу с гибридными угрозами.

"Политика открытых дверей" должна реально отразиться в стратегии НАТО-2030 и, в частности, в рамках саммита НАТО в июле 2021 года. Очевидно, что нам необходимо также работать над вопросом нового подхода НАТО к политике взаимодействия с партнерами "One partner - one plan (одна страна - один план)". Это позволит более эффективно систематизировать взаимодействие с Альянсом в рамках совместных программ, различных проектов и трастовых фондов", - сказала Стефанишина.

Напомним, 12 июня Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Это дает Украине определенные преимущества, перечень которых предоставили в офисе Стефанишиной.