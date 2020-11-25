Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,37 0,0047  EUR: 33,68 -0,0752 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Милованов прокомментировал анонсированную Зеленским инициативу о 8 тыс. грн для ФЛП
Милованов прокомментировал анонсированную Зеленским инициативу о 8 тыс. грн для ФЛП
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4785

ООС: огня со стороны боевиков не зафиксировано

ООС: огня со стороны боевиков не зафиксировано

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 25 ноября, в полосах ответственности наших бригад оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток"выстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим прекращения огня вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, в районе проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано 7 гектаров территории и передано на уничтожение 74 взрывоопасных предмета.

"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 24 ноября российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.