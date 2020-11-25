ООС: огня со стороны боевиков не зафиксировано

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 25 ноября, в полосах ответственности наших бригад оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток"выстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим прекращения огня вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, в районе проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано 7 гектаров территории и передано на уничтожение 74 взрывоопасных предмета.

"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 24 ноября российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года.