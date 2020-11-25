Кипр всячески будет поддерживать евроинтеграционные стремления Украины - МИД

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил с постоянным секретарем Министерства иностранных дел Республики Кипр Корнелиусом Корнелиу вопросы двусторонних отношений в политической и экономической сферах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений в политической и экономической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций, в частности в ООН и ЕС. Заместитель министра проинформировал кипрскую сторону о ситуации на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постоянный секретарь МИД Кипра подчеркнул неизменность позиции его страны по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также соблюдение политики ЕС в отношении санкций против РФ.

"Кипрская сторона также заверила, что Кипр и в дальнейшем всячески будет поддерживать евроинтеграционные стремления Украины. Василий Боднар и Корнелиус Корнелиу договорились о проведении в ближайшее время рабочей встречи министров финансов Украины и Кипра, которые являются сопредседателями Межправительственной украинского-кипрской комиссии по экономическим вопросам. Во время встречи планируется обсудить подготовку к очередному заседанию указанной комиссии", - указано в сообщении.

Напомним, Украина пригласила Кипр принять участие в деятельности "Крымской платформы".