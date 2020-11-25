Украинская делегация инициирует заседание ТКГ на следующей неделе: что предлагают рассмотреть

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе на сегодняшнем заседании инициировала на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ, в частности, чтобы рассмотреть освобождение удерживаемых лиц и разблокирование российской стороной работы КПВВ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Facebook украинской делегации.

"Украинская делегация вновь напомнила о своей позиции - основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата, а также Минские договоренности как такие, и подтверждает свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации, для чего, в частности, и предложила свой "План совместных шагов". Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская делегация предлагает проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в нормандском формате, которая подвела итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года и обсудить планы дальнейшего их выполнения.

"Украинская делегация не оставляет уверенности в том, что эта позиция продолжит быть основой эффективной совместной работы и в рамках ТКГ. С этой целью украинская сторона инициирует на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ", - говорится в сообщении.

На нем предлагают рассмотреть следующие вопросы:

- освобождение удерживаемых лиц,

- разблокировка российской стороной работы КПВВ,

- финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования,

- финализация договоренности о четырех новых участка разведения,

- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины,

- международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц.

"Также, в начале заседания, Кравчук заявил российской стороне решительный протест гибели вчера от пули российского снайпера военнослужащего 72 омбр Минкина В.Ю. Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследование этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ - содействие в этом расследовании", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 ноября состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, подгруппа по безопасности подтвердила действенность механизма, который применяется в случае режима тишины.