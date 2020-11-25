Кравчук требует от России определить свою позицию относительно договоренностей в Париже

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук требует от российской стороны определить свою политическую позицию по выполнению договоренностей, достигнутых в Париже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook украинской делегации.

"Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на сегодняшнем заседании инициировала на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ, в частности, чтобы рассмотреть освобождение удерживаемых лиц и разблокирование российской стороной работы КПВВ.