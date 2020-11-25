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Кравчук требует от РФ расследование смерти военного, погибшего от пули снайпера на Донбассе

Кравчук требует от РФ расследование смерти военного, погибшего от пули снайпера на Донбассе

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук потребовал от представителей РФ расследование гибели украинского военного, умершего от пули снайпера на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу украинской делегации.

"В начале заседания, Кравчук заявил российской стороне решительный протест гибели вчера от пули российского снайпера военнослужащего 72 омбр Минкина В.Ю. Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследование этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ - содействие в этом расследовании", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 ноября в зоне проведения ООС погиб фастовчанин, защитник Украины, старший солдат Вячеслав Минкин.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, военные, ООС, Леонид Кравчук
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