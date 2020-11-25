Дубинский о возможной отставке Криклия: идиот за рулем экономики ведет нас в пропасть

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Предполагаемая отставка министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия никак не повлияет на действия правительства, ведь главная проблема - премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK народный депутат Украины Александр Дубинский, передает корреспондент УНН.

"Не первый раз слышу, что уйдут в отставку некоторые министры ..., но я не понимаю, каким образом отставка условного Петрашко (министр экономики - ред.), Марченко (министр финансов - ред.) и Криклия (министр инфраструктуры - ред.), хотя к ним всем есть вопросы, ведь они не выполняют тот объем задач, которые перед ними ставит их работодатель - в лице Верховной Рады и украинского общества, это не изменит главного - видения того, что должно происходить от имени премьер-министра.

Он (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - ред.) - точно также как Степанов - меняет статистику, чтобы остаться на своем рабочем месте. Так и Шмыгаль - пытается, кого-то уволить, чтобы показать, что он что-то изменил. Не меняется ничего в системе управления экономики. Придет очередной Марченко, который никак не будет влиять на то, кто будет главой таможни или налоговой, ведь это решение принимает премьер. И ответственность за все, что происходит в экономике, лежит только на одном человеке - Шмыгале", - отметил нардеп.

Также Дубинский прокомментировал, сможет ли Денис Шмыгаль удержаться на посту главы правительства.

"Это точно так же вопрос национальной безопасности, ведь если он останется на своем месте, то представьте себе, что у вас клещ в ноге. И Вы думаете: "Клеща не станем удалять, но попробуем убрать нарывы, которые вокруг". Вы же не решаете главной проблемы. Вот и здесь так: идиот у руля экономики ведет экономику в пропасть. "Лайнер терпит крушение". Мы идем на скалы ... И если этого не понимать и не принимать решений, то он ("лайнер" - ред.) просто утонет. И тот факт, что на счетах Госказначейства нет денег - лучшее тому доказательство", - резюмировал он.

Как сообщал УНН со ссылкой на собственные источники, в Офисе Президента хотят уволить министра инфраструктуры Владислава Криклия.