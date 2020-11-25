Украина подписала безвиз с карибским государством

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сегодня подписал безвиз для Украины с карибской страной. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсент и Гренадины Великобритании Ценио Льюисом мы запустили режим безвиза. Шаг за шагом и все страны Содружества будут безвизовыми для украинцев", - написал Пристайко.

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Напомним, как сообщал Пристайко, через месяц начнутся первые авиарейсы из Киева в главный аэропорт Великобритании - Хитроу в Лондоне. Завершились переговоры с администрацией аэропорта.