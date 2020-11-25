ОБСЕ: в ТКГ отсутствует прогресс по мирному плану касательно Донбасса

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы о создании мирного плана по Донбассу — отсуствует прогресс. Сторонам нужно проявить готовность к компромиссам. Об этом заявила глава миссии ОБСЕ в Украине Хайди Грау, передает УНН.

“Из-за различия во взглядах Рабочей группы по политическим вопросам (в рамках ТКГ, — ред.) не удалось достичь прогресса при разработке проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. Продвижение по данному вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссам”, — заявила Грау.

Она напомнила о недавно раненых двух мирных жителях. “Это первый подобный случай после 27 июля 2020 года”, — отметила Грау.