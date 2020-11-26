Задержанному в июле крымчанину Зиядинову продлили арест на три месяца - адвокат

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В среду, 25 ноября 2020 года в подконтрольном России Киевском районном суде Симферополя на три месяца продлили арест задержанному 7 июля крымчанину Эмилю Зиядинову. Об этом “Крымской солидарности” сообщил адвокат Зиядинова Ислям Велиляев, передает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

“Судебное заседание было открыто. С большим трудом пустили жену и маму, которые присутствовали на судебном заседании. Мой подзащитный Эмиль Зиядинов и я возражали против продления срока содержания под стражей, но суд решил оставить его в СИЗО до 1 марта 2021 года. Чувствует он себя удовлетворительно, всем джемаат передавал большое приветствие. У Эмиля была возможность пообщаться с женой и матерью”, — рассказал Велиляев.

Он уточнил, что судебные приставы не позволили пройти слушателям — жителям поселка Биюк-Онлар — в зал заседания, мотивируя запрет противоепидеомиологическими мерами.

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Ранее жена задержанного Эмиля Зиядинова Эльвио сообщила, что во время прохождения судебно-психиатрической экспертизы в психиатрической больнице у ее мужа появилась высокая температура, пропали вкусы и запахи и появился очень сильный кашель.

Обыски прошли рано утром 7 июля в домах семерых крымских татар: Эмиля Зиядинова в поселке Октябрьское Красногвардейского района, Исмета Ибрагимова в поселке Курцы Симферопольского района, Алима Суфьянова в селе Железнодорожное Бахчисарайского района, у Сейрана Хайретдинова в селе Белокаменка Бахчисарайского района, Александра Сизикова в селе Севастьяновка Бахчисарайского района, у Вадима Бектемирова в селе Каменка Симферопольского района и у Дилявера Меметова в Алуште. Последнего при обыске не было дома, его продолжают искать.

В ФСБ России утверждают, что задержали подозреваемых в организации и участии в ячейке “Хизб ут-Тахрир”, которые “распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию, вербовали в свои ряды крымских мусульман”. В сообщении пресс-центра российской спецслужбы говорится, что “по местам жительства членов (организации) обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности”.

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